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Antalya'da 2 eski komutana FETÖ'den beraat, birine 10 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılanan eski komutanlar Mustafa Kaya ve Metin Karagöz beraat ederken, Ahmet Yurdagül 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

26 Mart 2018 15:34

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılanan eski komutanlar Mustafa Kaya ve Metin Karagöz beraat ederken, Ahmet Yurdagül 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya\'da, FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tutuklu Antalya Jandarma eski Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ile Burdur Garnizon ve 58\'inci Piyade Eğitim Alay eski Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz, Antalya 3\'üncü Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon eski Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya\'nın yargılanmasına devam edildi. Antalya 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu Yurdagül, tutuksuz sanıklar Karagöz ve Kaya ile avukatları ve yakınları katıldı.
İKİ ESKİ KOMUTAN BERAAT ETTİ
Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılanan Mustafa Kaya ve Metin Karagöz\'ün, \'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme\', \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Kanunen yetkili olmadığı veye devlet tarafından memur edilmediği halde bir asker kıtasının donanmasını, savaş gemisinin, savaş hava filosunun, bir kale, bir askeri üssün, tesisin, bir liman veya şehrin komutasını alma\' suçlarını işlemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
FETÖ ÜYELİĞİNDEN 10 YIL HAPİS
Heyet, tutuklu sanık Yurdagül hakkında ise \'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme\', \'Kanunen yetkili olmadığı veye devlet tarafından memur edilmediği halde bir asker kıtasının donanmasını, savaş gemisinin, savaş hava filosunun, bir kale, bir askeri üssün, tesisin, bir liman veya şehrin komutasını alma\' suçlarından beraat kararı verdi. Ahmet Yurdagül, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan ise 10 yıl hapse mahkûm edildi.
SAVCI ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİŞTİ
Duruşma savcısı, yaklaşık 1 ay önce görülen duruşmadaki mütalaasında, Ahmet Yurdagül ile Metin Karagöz hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mustafa Kaya hakkında ise 10 yıla kadar hapis talep etmişti.

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