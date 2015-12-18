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Yaşam

Antalya’da 17 yaşındaki genç kadına çarparak öldüren ehliyetsiz sürücü yakalandı

Seyyar’ın cenazesi sokakta bulunmuştu

18 Aralık 2015 16:41

Antalya'da gece sokak ortasında cesedi bulunan 17 yaşındaki Hülya Seyyar'a çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen 18 yaşındaki Hacı K. yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece sokak ortasında cesedi bulunan 17 yaşındaki Hülya Seyyar'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücü 18 yaşındaki Hacı K'nın yakalandığı bildirildi. Hal Caddesi üzerinde darp edildiği iddia edilen genç kızın cesedinin de bu karanlık ara sokağa bırakılmıştı. Genç kızın cadde üzerinde bir ayakkabısı, cep telefonu ve bir otomobile ait jant kapağı da bulunmuştu.

 

 

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