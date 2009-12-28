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Kültür-Sanat

Antalya'da 1500 yıllık sinagog heyecanı

Antalya'da Myra ve Andiake antik kentleri kazısı sırasında 1500 yıllık sinagog ortaya çıkrıldı

28 Aralık 2009 02:00

T24-  Myra ve Andriake antik kentleri kazılarında ortaya çıkarılan 1500 yıl öncesine ait sinagog, İsrailli bilim adamı, gazeteci ve televizyoncuların akınına uğruyor.


Anka'nın haberine göre kazılarda ortaya çıkarılan tapınak, Menorah plakaları (7 kollu şamdan) ve yazıtları incelemek için bölgeye İsrail'den çok sayıda kişinin geldiğini belirten Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nevzat Çevik, “Ortaya çıkardığımız sinagog, bölgede yeni bir hareket yarattı. Böyle giderse bu bölge Yahudiler için yeni bir merkez haline gelecek” dedi.


Prof.Dr. Çevik, tapınağı incelemek için gelen İsrailli 5 bilim adamının, eserler üzerinde çeşitli çalışmalar yaptığını söyledi. İsrailli gazeteci ve televizyoncuların da tapınağa yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Prof.Dr. Nevzat Çevik, “Bulunan sinagogun yaşı çok eski olduğu için Yahudiler açısından büyük önemi var. Bu yüzden ilgi her geçen gün artıyor. Her gün farklı turist grupları tapınağı geziyor. Eğer tanıtım faaliyetlerini iyi yönetebilirsek bu bölge Noel Baba Müzesi gibi özellikli bir yer haline gelebilir” diye konuştu.


Yapının Roma dönemi granariumunun (tahıl ambarı) batı köşesi önünde, limana bakar biçimde konumlandırıldığını ve 3.90 metre çapındaki apsisin bulunduğu ana odanın biri kuzeyden diğeri batıdan olmak üzere 2 girişi bulunduğunu belirten Prof.Dr. Çevik, “Bilimsel araştırmalar sonlandırılmamış olsa da yapının Bizans (Doğu Roma) döneminde 4 ile 6'ncı yüzyıl arasında inşa edildiği düşünülüyor. Tapınakta bulunan Menorah plaklarında, Yahudi dininin bilinen standart sembolleri bulunuyor. Tamamı yazılı olan plakalar, daha önce Anadolu'da sadece Sardis, Priene ve İznik'te bulunan benzerlerine göre çok daha nitelikli ve ikonografik içerikli olmalarıyla dikkat çekiyor. Bulunan 3 ayrı yazıttan ikisinde, ‘İsrael’ kelimesi kullanılmış” diye konuştu.

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