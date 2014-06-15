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Ekonomi

Antalya yaz sezonuna rekorla başladı

Antalya Havalimanı'na dün iniş kalkış yapan 960 uçak ve gelen 165 bin 532 yolcuyla tüm zamanların rekorları kırıldı

15 Haziran 2014 17:34

Yaz sezonuna hızlı giren Antalya Havalimanı, okulların kapanmasıyla birlikte uçak ve yolcu rekoru kırdı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgiye göre Antalya Havalimanı'ndan dün 960 uçak iniş kalkış yaptı. Yolcu sayısı ise 165 bin 532 oldu. 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Birdal mesajında, 'Havacılıkta rekorlar devam ediyor. Antalya Havalimanı 14 Haziran'da yolcu ve uçak sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı. Tebrikler, emek veren DHMİ ve tüm çalışanlara sonsuz teşekkürler' dedi. 

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