Antalya'ya 40 günde 234 bin turist geldi

Antalya'ya 17 günlük tam kapanma sürecinde yurt dışından gelişler devam etti. Koronavirüs öncesinde ortalama 2 dakikada 1 uçağın iniş yaptığı Antalya Havalimanı'na 1 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar 234 bin turist geldi.

Mayıs ayında 10 günlük sürede, 65 bin yolcunun geldiği Antalya'da turistlerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 sırayı Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Litvanya aldı.

Gelen kişilerin kendi ülkelerinde 36 saat içinde PCR testi yaptırıp, negatif sonucu almış olması şartı aranıyor. (DHA)

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