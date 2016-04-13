Antalya ve Muğla'daki otel çalışanlarının 3 aylık maaşını İŞKUR ödeyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, turizm sektörüne dönük 5 maddelik teşvik paketini açıkladı. Antalya ve Muğla’da konaklama sektöründe çalışan 44 bin otel işçisi, 9 ay çalışırsa geriye kalan maaş ve primleri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanacak.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Rus uçağının düşürülmesi ve bombalı saldırıların ardından zor bir dönemden geçen turizm sektörüne istihdam teşviki geldi. Buna göre, Antalya ve Muğla’da konaklama faaliyeti yürüten işyerinde 2015 yılında 9 ay çalışan, 3 ay işi askıya alınan toplam 44 bin 753 kişinin 2016 yılında 9 ay çalışma şartıyla, sözleşmelerinin askıda olduğu 3 aylık dönemdeki sigorta primleri ve ücretleri İŞKUR tarafından karşılanacak. 31 bin 619’u Antalya’da, 13 bin 134’ü Muğla’da toplam 44 bin 753 kişiyi ilgilendiren program için 260 milyon lira kaynak ayrıldı. Bu destek sektörde çalışanların yaklaşık 5’te 1’ini kapsıyor. Pakette yabancı çalışanların prim yükünün asgari ücret esas alarak düşürülmesinden, denkleştirme uygulamasına, yabancı dil bilen personel alınarak Türkiye’ye gelen turiste danışmanlık desteği vermesinden eğitim desteğine kadan farklı uygulamalar öngörülüyor



Memura iç turizmde avantaj paketi yolda

Turizm Bakanı Mahir Ünal, “Yerli turistin iç turizmi canlandırması için de destek verilebileceği”ne yönelik açıklamasının anımsatılması üzerine “Şu anda, TÜRSAB, TÜROB, TÜROFED, sektörle birlikte üzerinde çalıştığımız, kamu personeline iç turizmde avantajlı fırsatlar sunmaya dönük bir çalışmamız var. Sektörle birlikte açıklayacağız” diye konuştu.

İşte 5 maddeli turizm istihdam paketi



Antalya, Alanya,Trabzon, Dalaman, Milas- Bodrum, Adnan Menderes, Atatürk ve Esenboğa havalimanları ve kamu müze ve ören yerlerinde yabancı dil bilen bin 200 kişi istihdam edilecek. Bu program için yaklaşık 14.5 milyon TL kaynak ayrıldı.

Yabancıya asgari ayar

2016 yılının sonuna kadar turizm sektöründe çalışacak yabancılar için ödenecek minimum ücret tutarı asgari ücretin 3 katından bir asgari ücret düzeyine düşürülecek. Böylece işverenlerin yabancı şahıslara ödeyecekleri ücretler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemekte oldukları prim miktarları 3’te 1 oranına indirilecek.

"1 yabancıya 5 Türk bitti"



Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için aranan her bir yabancı işçi için ayrı ayrı 5 Türk vatandaşı istihdamı şartı kaldırılacak.



4 ay denkleştirme



Fazla çalışmada denkleştirme süresi 4 aya çıkarılacak. Böylece bu dönemde haftada 45 saat çalışma süresinin dışında izin kullanılarak fazla mesai ödenmeyecek. Süre toplu iş sözleşmeleri ile 6 aya uzatılabilecek. Yoğun çalışılan yaz ile kış ayları arasında denkleştirme yapılabilecek.



İşbaşı eğitimine destek



İşsizlikle mücadele kapsamında uygulanan Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları ile turizm işletmelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün işverenlerle birlikte yetiştirilmesi desteklenecek.

2015'te otel çalışanında artış yüzde 1.8'de kaldı





Turizmde toplam istihdam 966 bin



Turizmin toplam istihdamdaki payı yüzde 6.5



Konaklamada çalışan sayısı 249 bin



Konaklama çalışanında artış yüzde 1.8



Antalya ve Muğla otellerinde çalışanlar 44 bin 753



Konaklamada Antalya ve Muğla illerinin payı yüzde 19