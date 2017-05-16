Antalya Valisi'ne 'rakip'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Çin'e giden ve orada geleneksel kıyafetlerle paylaşım yaparak gündeme gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na rakip çıktı. Sosyal medyada gündem olan Karaloğlu'nun ardından kostümlü bir paylaşım da Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından yapıldı.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ne katılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’ya özgü geleneksel kıyafetleri giyerek poz verdi.

Bu fotoğrafı Instagram’da yayınlayan Babaş, altına şöyle yazdı: ”İstanbul Yenikapı miting alanında düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ülkemizin tarihi ve kültürel güzelliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Biz de Kastamonumuzu en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyoruz.”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Çin’de geleneksel kıyafetlerle poz vermişti. Bu poz sosyal medyadanın gündemine oturmuş, vali daha sonra bu paylaşımı silmişti.