Antalya Valisi: Terör saldırısı olduğuna ihtimal vermiyoruz

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası otoparkında meydana gelen patlamaya ilişkin Antalya Valisi Münir Karaloğlu "Terör saldırısı olduğuna ihtimal vermiyoruz" açıklamasını yaptı.

Antalya Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada şöyle denilmişti:

"Sabah saat 08.55 civarında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası arkasındaki açık otoparkta park edilmiş bir araçta, henüz sebebi anlaşılamayan bir patlama meydana gelmiştir.

Patlama sonucunda herhangi bir can kaybı yoktur. Çevre binalarda meydana gelen cam kırılmaları sebebiyle 10 kişi cam kesiği şeklinde yaralanmıştır.

Olayın sebebiyle ilgili bulgulara ulaşıldıkça kamuoyuyla paylaşılacaktır."