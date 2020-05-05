Antalya Valisi: Seyahat kısıtlaması devam eden illerden gelenleri kente almayacağız

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin kente alınmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahat kısıtlaması olan 30 büyükşehirden 7'sinde kısıtlamaların kaldırıldığını ve salgına karşı mücadelede pozitif durum dolayısıyla bu kentlerin arasında Antalya'nın da bulunduğunu anımsatan Karaloğlu, "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, saat 00.00'dan itibaren Antalya'ya, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin kente alınmayacağını belirterek "Kontrol noktalarında tespit edildiklerinde haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Seyahat kısıtlaması devam eden iller

Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak.

TIKLAYIN - Seyahat kısıtlamaları 7 ilde kaldırıldı, 24 ilde 15 gün daha uzatıldı