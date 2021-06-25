Antalya Valisi: Günlük vaka sayımız turistler dahil 100 civarı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Günlük yeni vaka sayımız turistler dahil 100 civarı çıkmakta. Şehrimizde pandemiye yönelik tüm önlemler titizlikle yürütülmekte. Yerli ve yabancı misafirlerimizi Antalya’mıza bekliyoruz” dedi.

"Rusya’dan sonra en çok Alman turist ağırlıyoruz"

Yazıcı, “Rusya’dan sonra en çok Alman misafirlerimizi şehrimizde ağırlıyoruz. Alman misafirlerimizi Akdeniz’in incisi ve en güzel şehri Antalya’mızda ağırlamaktan çok mutluyuz. Ayrıca şehrimizde birçok Alman vatandaşı da daimi ikamet ediyor. Burası; güneşi, kumu, tarihi ve kültürüyle gerçekten çok özel bir yer. Bu özel yerde daha çok Alman misafirlerimizi ağırlamak isteriz” şeklinde konuştu.

Alınan tedbirlerin tüm şehirde titizlikle uygulandığının altını çizen Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti:

“Biz güvenli turizm anlamında otellerimizi ve işletmelerimizi en iyi şekilde sezona hazırladık. Turizm anlamında alınan tedbirleri sizlerde görüyor ve yaşıyorsunuz. Geçen yıl pandeminin yoğun olmasına rağmen özellikle Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında birçok misafir ağırladık. Bu süreçte Almanya’dan da birçok misafirimiz oldu. Bu yıl çok daha hızlı bir şekilde önceki yıla göre daha fazla misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Birkaç gün önce Rus vatandaşlarını da şehrimizde ağırlamaya başladık. İnşallah en kısa zamanda pandeminin etkisinden tamamen kurtularak eski günlerimize döneceğiz.”

"Turistlerimiz gelmeye başladıktan sonrada vaka ortalamamızda artış olmadı"

Pandemide ülke genelinde 2 ay öncesine kadar bir yükseliş olduğunu ancak alınan tedbirlerle vaka sayılarının hızla düştüğüne dikkat çeken Vali Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Son 15 - 20 gündür vaka sayılarımız sabit seyretmekte. Antalya’mızda ise düşüş sürmekte. 2,5 milyonluk bir şehiriz. Günlük yeni vaka sayımız turistler dâhil 100 civarı çıkmakta. Şehrimizde pandemiye yönelik tüm önlemler titizlikle yürütülmekte. Pandemi konusunda turistlerimiz gelmeye başladıktan sonrada bizim haftalık vaka ortalamamızda bir yükselme görülmedi. İnşallah bu süreci hep birlikte en iyi şekilde tamamlayacağız”