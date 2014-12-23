Antalya Valiliği'nden Suriyelilere 'şehri terk edin' tebligatı

Antalya Valiliği, tebligatla kentteki 1500 Suriyeli'den kenti terk etmelerini istedi. Kenti Suriyeliler için bir cazibe merkezi olmaktan çıkarmak istediklerini söyleyen Vali Muammer Türker, "Prensip olarak Suriyelilerin Antalya'da kalıcı olmaması planlanıyor" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, ildeki Suriyelilerin tam sayısının bilinmediğini anlatan Türker, "Fakat sayının 10 bine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Tebligatlarda açıkçası biraz da Suriyelilerin Antalya'daki potansiyellerini, varlıklarını, ne iş yaptıklarını da tespit etmiş oluyoruz” ifadesini kullandı.

Vali Türker, "Tebligatlar yapılıyor buradan çıkmaları notasında ama bizim üreticilerimizden de çok ciddi talepler geliyor” dedi. İşverenlerin ucuz işgücü için Suriyelilerin kalmalarını istediğini söyleyen Türker, Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili genel politikasına ters düşmek istemediklerini söyledi; “Yeter ki düzgün dursunlar, işlerini yapsınlar. Yani dilencilik gibi, asayişi ilgilendiren çeşitli olaylara karışmasınlar” şeklinde konuştu.

“Suriyelilerin Antalya'da kalıcı olmaması planlanıyor” diyen Vali, “Antalya'nın özelliğinden dolayı sadece Antalya'ya sağlanmış bir imtiyaz bu" diye konuştu.

Vali: Başka şehre gidebilirler

Antalya'daki Suriyelilerin ağırlıklı olarak tarım ve inşaat sektörlerinde asgari ücretin altında çalıştığını belirten Vali Türker, kayıt dışı işçiliğin de ülkenin genel bir sorunu olduğunu söyledi.

Antalya'yı terk etmesi istenen Suriyelilerin nereye gidebileceği sorusuna yanıt olarak Vali Türker kampları ve başka şehirleri işaret etti:

“Mesela kamplar var. Kamplar müsait olmadığı zaman, Antalya'ya nasıl geldiyse bir başka şehre de kendi iradeleriyle gidebilirler. Kamplarda yalnız özellikle son olaylardan sonra ciddi bir kapasite daralması oldu. Yani kampları da çok zorlayamıyoruz artık. AFAD da artık belirli bir limite geldi. Ama Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bunların bulunması, barınması, kayıt altına alınmasına bir engel yok.”

“Prensip olarak gelenler engellenecek, olanlar gönderilecek” diyen Vali, “Prensip bu ama şu anda kışta kıyamette insanları bir yere göndermek kolay değil, bu nedenle açıkçası biraz tolerans tanıyoruz” diye konuştu.

‘Yol, dil bilmiyoruz’

Antalya'da kalan Suriyeliler ise jandarmanın kendilerine ulaştırdığı "15 gün içinde burayı terk edin" tebligatına karşı ne yapacaklarını bilemiyor. Yolları bilmediklerini ve Türkçe konuşmakta zorlandıklarını söyleyen Suriyeliler, Antalyalı işverenlerden de alacakları olduğunu söylüyor.

En çok 30 lira yevmiye kazandıklarını söyleyen Suriyeli sığınmacılar, gün içinde kazandıklarını harcadıklarını ve para biriktiremediklerini belirtiyor. Bu yüzden de başka şehre gitmelerinin mümkün olmadığını söylüyorlar. Kentte hiçbir asayiş sorununa karışmadıklarını belirten sığınmacılar, tek istediklerinin kendi hallerine bırakılmak olduğunu vurguluyor.