Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen "Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali" dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro oyunlarını 11'inci kez Antalya'da sanatseverlerle buluşturuyor.

21 Haziran Pazartesi günü açık havada perdelerini açacak olan festivalde Türkiye'den ve yurtdışından ikişer olmak üzere toplam 4 farklı oyun sahnelenecek. Festival, 1 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.

Antalya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde, günümüz tiyatrosunu geçmişin sahnesinde sergilemek amacıyla yola çıkılarak hazırlanan festival, Türkiye'nin tarihi sanatsal dokusunu uluslararası bir platformda paylaşmayı hedefliyor.

'Anna Karenina' ile açılış

Festivalin açılışı Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Anna Karenina' adlı tiyatro oyunuyla, 21 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi bahçesine kurulan Açıkhava Sahnesinde gerçekleşecek.

Lev Tolstoy'un yazdığı, Helen Edmundson'un oyunlaştırdığı, Cevat Çapan'ın dilimize çevirdiği ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü İpek Atagün Gezener'in yönettiği oyun, 19. yüzyıl Rusya'sında toplumun kurallarının sorgulanacağı, zaman zaman da toplumun kurallarının bireyi sorgulayacağı, Anna Karenina'nın Kont Vronski'yi ilk kez bir tren garında görerek başlayan o büyük aşk hikâyesini anlatıyor.

Bir dünya klasiği olan oyunun dekor ve ışık tasarımı Kerem Çetinel'e, kostüm tasarımı Esra Selah'a, dans düzeni Aslı Güneş Sümer'e ve müzikleri Ekin Eti'ye ait.

Aynı ailenin farklı üyelerinin yalnızlığını ve iletişim kuramama durumunu mizah yoluyla keşfeden bir hikaye olan İspanya Kulunka Tiyatrosunun sahnelediği 'Yalnızlar' adlı oyun ise 28 ve 29 Haziran tarihlerinde saat 20.00'de Açıkhava Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Ciddiyeti kahkahayla harmanlayan, tek söz söylemeden, hareket ve sürprizlerle seyirciyi düşünmeye yönlendiren maske tiyatrosu türünün en iyi örneklerinden olan oyun, ilk gösteriminden bu yana pek çok farklı ülkede 150'den fazla kez sahnelenerek, övgü ve ödüllerin de sahibi oldu.

Bu yıl da birbirinden eşsiz oyunların yer aldığı festivalde, İspanya ve Kazakistan'dan 2 yabancı grup ve Türkiye'den de 2 yerli grup, 4 farklı oyunla 8 temsil verecek.

İspanya ‘Yalnızlar'ı, Kazakistan ‘Yalnızlık'ı, Ankara Devlet Tiyatrosu ‘Anna Karenina'yı ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ‘Kürk Mantolu Madonna'yı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.