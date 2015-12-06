Antalya Tiyatro Festivali'nin iptal gerekçesi muhalif sanatçılar mı?

7-15 aralık tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin salonlarında düzenlenmesi planlanan 2.Antalya Tiyatro Festivali'nin 'ilaçlama' gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından, festivale Antalya Muratpaşa Belediyesi sahip çıktı. Festival planlandığı gibi yarın başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Antalya Tiyatro Festivali, salonlarda ilaçlama yapılacağı gerekçe gösterilerek iptal edildi. Festivalin düzenleyicisi Panda Organizasyon yöneticisi Kaan Sebkekta, festivalin Gezi direnişi ve muhalif kimlikleriyle öne çıkan Levent Üzümcü, Genco Erkal ve Rutkay Aziz gibi sanatçıların katılımı yüzünden iptal edildiğini düşündüklerini söyledi.

Sebkektay, "Bize salonların ilaçlanacağı söylendi ama tabiî ki bu inandırıcı gelmedi. ‘İlaçlamayı neden ertelemediklerini sorduk, film festivalinden çıktık hemen yapılması lazım' diye yanıt verdiler. İlaçlamadan sonra kullanalım ya da Festivali erteleyelim dedik, kabul etmediler. Burada kısa süre önce bazı yerel gazeteler ve sivil toplum örgütleri ile sendikalar bir kampanya yürüttü. Festivale Genco Erkal, Rutkay Aziz ve Levent Üzümcü'nün de katılacağını belirterek, ‘Kentimizde gezicileri istemiyoruz' diye kampanya yürütüldü. Festivalin bu nedenle iptal edildiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Sebkektay, "3 bin 500 bilet satmıştık kimse iadeye gelmedi aksine destek aldık. Bahçede oynayın sandalyemizi alır izleriz diyenler oldu. Muratpaşa Belediyesi destek oldu, salonlarını bize açtı. Festival Pazartesi günü her şeye rağmen yapılacak" diye konuştu.

Pazartesi günü Antalya'da başlaması planlanan ve Levent Üzümcü, Genco Erkal, Rutkay Aziz'in de katılacağı Antalya Tiyatro Festivali, son anda Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Kültür Merkezi tarafından tiyatro salonlarında böcek ilaçlaması yapılacağı gerekçesiyle iptal edildi. Antalya Muratpaşa Belediyesi bunun üzerine devreye girerek, organizasyonu üstlendi.

Bu arada festivalin organizatörü Kaan Sebkektay, tam olan biteni facebook sayfalarından duyurarak Antalya kamuoyu ile paylaştı. Açıklama şöyle:

Seyircilerimize, Antalya Halkına ve Basına Duyuru

07 Aralık - 15 Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmeyi planladığımız 2. Antalya Tiyatro Festivali salon tahsis rezervasyonlarımızın iptali ile karşı karşıya kaldık. Gerekçe olarak ise AKM yönetiminden salonun ilaçlanması gösterildi. Ancak sebep göstermeden ilaçlama tarihleri dışında kalan tarihlerimizde tarafımıza tahsis edilmedi. Yaşanan durumu araştırdığımızda festivalin iptalini isteyen kişilerin basın röportajlarında gördüğümüz üzere asıl sebebin Festivale konuk olan sanatçılarımızın gezi eylemlerinde yer almış olması olduğunu öğrendik. Durumu görüşmek için defalarca randevu talep ettiğimiz Belediye Başkanımız Menderes Türel randevu taleplerimizi ret etti.

Bu sebeple tiyatro festivalini Antalya'nın en büyük kapalı kültür, sanat ve kongre merkezi olan Lara Kervansaray Oditoryum salonunda gerçekleştirmeye karar verdik.

Salona ulaşımda sorun yaşayan kişiler için Cam piramit önünden ve Cumhuriyet meydanından servis imkanı olacaktır.Servisler etkinlik sonunda yine aynı güzergaha seyircilerimizi taşıyacaktır. Servis rezervasyonu 0242 349 1001 numaralı telefondan olacaktır.

Ayrıca toplu ulaşım ile LC07 ve LC37 numaralı hatlar 15 dakika aralıklarla etkinlik alanına ulaşım sağlamaktadır.

Tüm seyircilerimizin koltukları yeni salonda geçerli olacaktır