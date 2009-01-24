Antalya Tita ile güldü

Turkcell Süper Lig'deki maçta Antalyaspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yendi.
Turkcell Süper Lig'deki Ankaragücü-Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
18. dakikada Antalyaspor ceza sahasına soldan giren Murat Erdoğan'ın yakın mesafeden sert şutunda top, kaleci Ömer'den döndü. Mehmet Yılmaz'ın önünde kalan topa bu futbolcu vurmakta gecikince, kaleci Ömer meşin yuvarlağı kontrol etti.
19. dakikada Fatih'in kullandığı korner atışında kaleci Serkan'ın yumrukladığı top, ceza alanı ön çizgisine düştü. Topla buluşan Sedat'ın aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
60. dakikada İglesias'ın sağdan yaptığı ortada Murat Erdoğan'ın vuruşunda top kaleci Ömer'den döndü. Ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Barbaros'un kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yan kaleğine çarparak kaleci Ömer'de kaldı.
72. dakikada Fatih'in soldan ortasında yerden seken topa Tita'nın kafa vurusunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın solundan Ankaragücü ağlarına gitti: 0-1
81. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ceza sahası çizgisinden vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
ANKARAGÜCÜ: 0 - ANTALYASPOR: 1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Hakan Özkan x, Adil Sinem x, Mehmet Metin xx
Ankaragücü: Serkan xx, Özgür Bayer xx, Bouzid xx, Santoz xx, Murat Duruer x (Dk. 86 Abdülaziz x), Metin x, Barbaros x (Dk. 75 Jaba x), Hasan xx, Murat Erdoğan xx, İglesiasx, Mehmet x
Antalyaspor: Ömer xx, Uğur xx, Vahap xx, Yalçın xx, Şenol xx, Zitouni xx, Ertuğrul xx, Sedat xx (Dk. 63 Hakan x), Fatih xx (Dk. 89 Abdullah ?), Tita xxx (Dk. 84 Volkan ?), Djiehoua xx
Sarı kartlar: Dk. 37 Sedat, Dk. 89 Volkan (Antalyaspor), Dk. 61 Murat Erdoğan (Ankaragücü)
Gol: Dk. 72 Tita (Antalyaspor)