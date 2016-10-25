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BBC Türkçe

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası önünde patlama

Antalya'da Ticaret ve Sanayi Odası otoparkında şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

25 Ekim 2016 12:27

Antalya'da Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Patlamaya neyin neden olduğu bilinmiyor.

Olay yerindeki Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri, bir aracın tamamen parçalandığını, çevredeki araçların da hasar gördüğünü aktardı, bölgede hafif yaralıların ambulanslara bindirildiğini ifade etti.

CNN Türk'e konuşan bir görgü tanığı "Birden bire bütün camlar indi, siyah dumanlar fırladı. Binayı boşalttık ana yol üzerindeyiz" dedi.

Bugün öğleden sonra saatlerinde ATSO Meclis toplantısı gerçekleştirilecekti. Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel'in de toplantıya konuşmacı olarak katılması bekleniyordu.

Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, "Otoparkta kimsenin olmadığı yerde meydana gelen bir patlama söz konusu. Kaza olabilir. Yaralılarla ilgili bir sorun gözükmüyor. Terör saldırısı olmayabilir" diye konuştu.

Türel, olayda 10 - 12 kişinin yaralandığını söyledi.

Olaya neyin neden olduğuna dair bilgilerin beklenmesi gerektiğini ifade eden Türel, emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

14 Ekim'de Antalya - Kemer karayolu üzerindeki balıkçı barınağı girişine 2 roket isabet etmiş, saldırıda ölen yada yaralanan olmamıştı.

Roketli saldırının ardından bölgede operasyon başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, roketli saldırıda hedefin yolan geçen bir tanker olduğunu, ancak sadece balıkçı barınağının isabet aldığını ifade etmişti.

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