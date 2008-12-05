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Yaşam

Antalya Ticaret Odası'ndan yeni proje

Antalya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 'Yeni Bir Geleceğe Yelkenler Fora Projesi' kapsamında yapılan çalışmalar sonucu AB'den 149 bin 336 Euro hibe kredi alındı.

05 Aralık 2008 02:00

Antalya Sanayi ve Ticaret Odası(ATSO) tarafından 'Yeni Bir Geleceğe Yelkenler Fora Projesi' kapsamında yapılan çalışmalar sonucu AB'den 149 bin 336 Euro hibe kredi alındı. Bu proje ile gençlere iş imkanı sağlanacağı bildirildi.

Antalya Sanayi ve Ticaret Odası(ATSO) tarafından 'Yeni Bir Geleceğe Yelkenler Fora Projesi' kapsamında yapılan çalışmalar sonucu AB'den 149 bin 336 Euro hibe kredi alındı. Bu proje ile gençlere iş imkanı sağlanacağı bildirildi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açılan ve işgücü piyasasında henüz yer almamış kadın ile gençlerin işgücü piyasasına dahil olmalarını desteklemeyi hedefleyen Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Çağrısı'na başvurulduğu bildirildi.

Yeni Proje, Antalya Eğitim Merkezi, Antalya Serbest Bölge Yatırımcılar Derneği ve Antalya Endüstri Meslek Lisesi ortaklığında yürütülecek.

Bu kapsamda 60 kişiden oluşan 15-24 yaş arası işsiz ve işgücü piyasasına henüz dahil olmamış genç kişi laminasyon, doğramacılık, tesisatçılık ve boyacılık alanlarında 8 ay sürecek bir eğitim programına katılacak. Program sonucunda bu gençler ilgili firmalarda istihdamları sağlanacak.

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