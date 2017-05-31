Antalya Ticaret Odası'ndaki patlamaya ilişkin 5 sanık tahliye edildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında geçen yıl bomba yüklü aracın patlatılmasıyla ilgili davada tutuklu 12 sanıktan 5'i adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında, eylemi bireysel olarak gerçekleştirdiğini iddia eden Hatice Çırğanış'ın ardından diğer sanıkların ifadesi alındı.

12'si tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti sanıklardan Onur Şen, Önder Felek, Perihan Aydoğdu, Yılmaz Güzel ve Zeynep Felek'in tahliyesine karar verdi.

Hatice Çırğanış ile birlikte Eshet Dalkılıç, Hasan Kater, Hüseyin Felek, Mahfuz Çiçek, Ömer Deniz ve Zeynep Kater'in ise tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, halen firari olan Servet Çelik ile Yusuf Dalkılıç'ın yakalama emrinin infazının beklenmesi için duruşmayı erteledi.



ATSO otoparkına geçen 25 Ekim sabahı park edilen bir otomobilde meydana gelen patlamada 21 kişi yaralanırken, 38 araç ve ATSO binasında maddi hasar meydana geldi.