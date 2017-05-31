T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya Ticaret Odası'ndaki patlamaya ilişkin 5 sanık tahliye edildi

Patlamada 21 kişi yaralanmıştı

31 Mayıs 2017 16:50

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında geçen yıl bomba yüklü aracın patlatılmasıyla ilgili davada tutuklu 12 sanıktan 5'i adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında, eylemi bireysel olarak gerçekleştirdiğini iddia eden Hatice Çırğanış'ın ardından diğer sanıkların ifadesi alındı.

12'si tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti sanıklardan Onur Şen, Önder Felek, Perihan Aydoğdu, Yılmaz Güzel ve Zeynep Felek'in tahliyesine karar verdi.

Hatice Çırğanış ile birlikte Eshet Dalkılıç, Hasan Kater, Hüseyin Felek, Mahfuz Çiçek, Ömer Deniz ve Zeynep Kater'in ise tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, halen firari olan Servet Çelik ile Yusuf Dalkılıç'ın yakalama emrinin infazının beklenmesi için duruşmayı erteledi.

ATSO otoparkına geçen 25 Ekim sabahı park edilen bir otomobilde meydana gelen patlamada 21 kişi yaralanırken, 38 araç ve ATSO binasında maddi hasar meydana geldi.

ETİKETLER

Antalya Ticaret Odasıpatlamasanıktahliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24