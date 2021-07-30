Antalya Tabip Odası Şahin: Manavgat'ta şu anda sağlık hizmetinde bir aksama yok

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerinde çıkan yangınların ardından, hastanelerin tahliye edilmesini ve bölgedeki genel sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Şahin, Manavgat Devlet Hastanesi'nin tahliye edilmediğini, entübe hastaların Alanya'ya sevk edildiğini söyledi ve "Manavgat'ta şu anda sağlık hizmetinde bir aksama yok" dedi. Şahin, "Daha sonra rüzgar yön değiştirdiği için bu hastanemizde herhangi bir risk kalmadığından tahliyesine de ihtiyaç kalmadı" dedi.

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, Manavgat'ta çıkan orman yangın sonucunda hastanelerin tahliye edilmesi ve bölgedeki sağlık hizmetlerinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin'in açıklaması şöyle:

"Rüzgar yön değiştirdiği için hastanenin tahliyesine ihtiyaç kalmadı"

"Manavgat'ta dört ayrı yerden yangın haberi geldi ve daha sonra Akseki'ye sıçradı ve giderek arttı. Bu ormanın Manavgat'a yakın olduğu bazı mahallelerde iki tane özel hastanemiz vardı. Yangın, kent merkezini de tehdit eder hale geldi. Eslem Hastanesi ve Yaşam Hastanesi'nin buradaki bir şubesi hızla hastalarını tahliye ettiler. Bunlar küçük özel hastanelerimizdi, yoğun bakımlarında hastaları yoktu, bu yüzden kolayca tahliye oldular. Hatta zaman zaman da tekrar çalışmaya başladılar. Ama en büyük tehlike, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bu risk altında kalmasıydı. Bu hastanemiz de ormana yakındı ve tahliye kararları uygulamaya konmak istenmiş. Bir tahliye söz konusu olmadı ama riskler nedeniyle yoğun bakımda olan sekiz entübe hasta, Alanya'daki hastanelere özel koruyucularla sevk edildiler. Çünkü önceki gece çeşitli hatların yanması, trafoların patlaması nedeniyle elektrik kesintileri, su kesintileri oldu. Aynı zamanda da yangını riski nedeniyle de başhekimlik, sağlık müdürlüğü oluşabilecek yeni yaralanmalar ya da hastalara da yer açmak istemiş. Dolayısıyla bu sevkler gerçekleşti. Aynı zamanda önündeki bir tepede bir soğutma çalışması ve bir hendek kazımı yapılarak yangına karşı önlem alındı. Bu çukurlardan kastettiğimiz şey, yangına karşı hendek. Ama daha sonra rüzgar yön değiştirdiği için bu hastanemizde herhangi bir risk kalmadığından tahliyesine de ihtiyaç kalmadı.

"Manavgat'ta şu anda sağlık hizmetinde bir aksama yok"

Sağlık hizmetinde dün biz bir heyet oluşturduk ve Manavgat'ta gezerek hem meslektaşlarımızın ve sağlık emekçilerinin yanında olmak istedik, onlara destek olmak istedik; hem de yakından bizzat gözlemleyelim, bir ihtiyaç olursa yardımcı olalım istedik. Sağlık müdürü ve başhekimle görüştük. Manavgat'ta şu anda sağlık hizmetinde bir aksama yok. Biri Akseki'de, ikisi Manavgat'ta olmak üzere üç can kaybımız var.

"Dumandan etkilenmiş ya da ufak tefek yanık nedeniyle gelen hastalar vardı"

Manavgat Merkez'de yangın kontrol altına alınmış olduğundan dolayı sağlık hizmeti açısından bir sıkıntı yok diye gözüküyor. Alanya'ya sevk edilen hastalarımızın tedavisi Alanya'daki hastanelerimizde sürdürülüyor. Daha çok dumandan etkilenmiş ya da ufak tefek yanık ya da kaçma sırasındaki travmalar nedeniyle ayaktan gelen hastalar vardı. Arkadaşlarımızın yoğun bakıma aldığı hastalar da yoktu. Öncelikle 65 civarında seyreden vakalar daha sonra 100'ün üzerine çıktı. Ama sıkıntı yaratacak ağır hastamız olmadığı için kolaylıkla çözüme kavuşmuş oldular."