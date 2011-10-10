Antalya sular altında: 6 kişi kayıp

T24- Türkiye'yi dünden itibaren etkisi altına alan yağışlı hava başta Antalya olmak üzere birçok kentte hayatı felç etti. Son 37 yılın en fazla yağışını alan Antalya'da kent sular altında kaldı. Sel sularına kapılan 6 kişi kayboldu.





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Meteoroloji, 3 bölgede 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre başta Marmara olmak üzere tüm yurt yağışlı havanın etkisi altına girecek. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. İstanbul'da sıcaklık 11 derecelere kadar düşecek.



Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.





İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), hava muhalefeti nedeniyle Bandırma bağlantılı bir seferini iptal etti. İDO'dan alınan bilgiye göre, Bandırma-İstanbul-Bostancı arasındaki, 07.30 deniz otobüsü seferi, poyraz nedeniyle yapılamadı.







37 yılın yağış rekoru





1974 yılının Şubat ayında bir günde 232.8 kiloram yağış alan Antalya merkezine dün bu rakamı çok geride bırakan yağış düştü. 24 saat içinde kent merkezinde kilometrekareye düşen 300.4 kilogramlık kentte ölçülebilen en yüksek rakam oldu. Antalya 37 yıl sonra yeni bir yağış rekoru kırmış oldu.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinde meydana gelen sel sonrası 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.





Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinin Haskızılören köyünde meydana gelen sel sonrası 3 kişi kayboldu. Sel nedeniyle bölgede ulaşımın sağlandığı bazı köprüler zarar görürken, bazı köylerle de telefon bağlantısının kesik olduğu bildirildi.



Serik İlçesi'ne bağlı Gebiz Beldesi Haskızılören Köyü'nde dün geceden bu yana aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle 6 kişiye ulaşılamıyor.



3 köprünün yıkıldığı beldede mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı. 1000 dekar alan sular altında kaldı. Bölgede incelemelerde bulunan Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, kaybolan 6 kişinin bulunması için bölgede çalışma başlattıklarını söyledi.



Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Serik ilçesi'ne bağlı Gebiz Beldesi'nin Haskızılören Köyü'nde meydana gelen sel sonrası 6 kişi kayboldu. Sel nedeniyle bölgede ulaşımın sağlandığı 3 köprü yıkılırken, bazı köylerle de telefon bağlantısı kesildi. Bölgedeki kayıp vatandaşların bulunması için arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.



Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Dün akşam saatlerinden beri etkili olan yağış nedeniyle mahsur kalan 25 kişinin kurtarıldığını açıklayan Vali Altıparmak, itfaiye, sağlık ekipleri, sivil savunma ekipleri, jandarmanın bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını kaydetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterlerin de çalışmalara havadan destek verdiğini açıklayan Vali Altıparmak, şöyle dedi:



"Gebiz Beldesi'ne bağlı Akçapınar ile Pınargözü Köyü'ndeki 3 köprü yıkılmış durumda. Bu köylere ulaşmak için çalışmalar yapılıyor. Ulaştığımız ilk bilgilere göre Haskızılören Köyü'nde 6 kişiye ulaşılamıyori. Yağmur nedeniyle Serik ve Aksu ilçelerinden 1000 dekarın üzerine sera su altında kaldı. Gebiz Beldesi Azaplar Mahallesi'nde Tokuşoğlu Sera Üretim Merkezi'nde çalışan 10 işçi kaldıkları evde mahsur kaldı. Bu işçiler de zodyak botlarla kurtarıldı.





Antalya uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!



SKY Havayolları'nın Baden Baden- Antalya seferini yapan yolcu uçağı, saat 13.15'te iniş sırasında, pist başında sağ ana iniş takımındaki lastiğin patlaması sonucu gövde üzerine iniş yaptı.



İçerisinde 156 yolcusu bulunan SKY Havayolları'nın Baden Baden - Antalya uçağı, Antalya Havalimanı'na inişte tehlike atlattı. İniş sırasında pist başında sağ ana iniş takımındaki lastiği patlayan uçak, sağ kanadı üzerine yatarak bir müddet motor üzerinde ilerledikten pist içinde durabildi. Yolcular tahliye edilirken yaralanan olmadı.

SKY havayolları'ndan açıklama



Sky Havayolları’nın, Baden Baden – Antalya seferini gerçekleştiren ZY8756 sefer sayılı uçağının, olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Havaalanına inişi müteakip sağ arka tekerleği patlamıştır. Kaptan pilot uçağı, Antalya Havaalanı pisti içinde tutmayı başarmış, 156 yolcumuzu güvenli bir şekilde tahliye etmiştir. Tüm yolcularımıza geçmiş oSky Havayolları’nın, Baden Baden – Antalya seferini gerçekleştiren ZY8756 sefer sayılı uçağının, olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Havaalanına inişi müteakip sağ arka tekerleği patlamıştır. Kaptan pilot uçağı, Antalya Havaalanı pisti içinde tutmayı başarmış, 156 yolcumuzu güvenli bir şekilde tahliye etmiştir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyunun bilgilerine sunarız lsun dileklerimizle, kamuoyunun bilgilerine sunarız







Edirne



Edirne'de zaman zaman şiddetini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde şiddetini artırmaya başladı. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak, bazı yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden olurken, trafikte seyreden sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.



Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğünü ve aralıklı sağanakların yarın da devam edeceğini bildirdi. Yetkililer kent merkezine son 24 saat içinde metrekareye 35 kilogram yağışın düştüğünü kaydettiler.



Çanakkale



Çanakkale'de kent merkezine son 24 saatte metrekareye 75.8 kilogram yağış düştü. Kent merkezi ve ilçelerini dünden bu yana etkisi altına alan yağışlı hava aralıklarla sürüyor. Gece boyunca zaman zaman şiddetlenen yağış sabah saatlerinde etkisini azalttı.



İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezine son 24 saatte metrekareye 75.8 kilogram, Gökçeada'ya 54.6, Bozcaada'ya 60.4, Ezine'ye ise 22.6 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.



Isparta



Isparta'nın Sütçüler ilçesinde meydana gelen selde 3 köyün ulaşımını sağlayan iki köprü çöktü. Sütçüler Kaymakamlığı'na vekalet eden Aksu Kaymakamı İbrahim Özdel, etkili yağış nedeniyle Sütçüler'e bağlı Çobanisa ile İbişler köyleri arasındaki köprünün çöktüğünü, bu sırada köprüden geçen otomobildeki 4 kişilik ailenin köy halkı tarafından kurtarıldığını kaydetti.



Beydilli köyünün ulaşımını sağlayan köprünün de çöktüğünü belirten Özdel, ayrıca Sütçüler ilçesindeki bir alabalık tesisinde 50 bin alabalığın telef olduğunu bildirdi.



Özdel, sel nedeniyle can kaybı bulunmadığını, sadece maddi hasar oluştuğunu aktardı. Bazı yollarda yağışın etkisiyle bozulmalar olduğunu belirten Kaymakam Özdel, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin, ilçede inceleme yapacaklarını açıkladı.



