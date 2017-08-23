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Spor

Antalya Stadyumu'na biberon ve bebek bezi çantası alınmadı

Antalyaspor yönetimi, olayın takipçisi olacağını belirtti

23 Ağustos 2017 20:11

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun’dan oynanan Süper Kupa finalinde oyun alanına bıçak atılması ve yaşanan diğer olayların ardından statlarda artırılan güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kapsamda, Antalyaspor'un sahasında Akhisar Belediyespor'la Antalya Stadyumu'nda oynadığı maçta bebek biberonu ve bez çantasının stada alınmadığı ileri sürüldü.

"Biberon, mama, çocuk bezi kime zarar verir?"

Diken'de yer alan habere göre Antalyaspor taraftarı Hüseyin Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 yaşındaki bebeğinin biberonunun stada alınmadığını belirterek şunları yazdı: “Bu mu il güvenlik kurulundan çıkan karar? Maçlara ailemizle gelmeyelim mi? Yine de takımımızı desteklemek için maça girdik ama ne zaman bu uygulama son bulacak? Biberon, mama, çocuk bezi kime zarar verir?”

Antalyaspor: Takipçisi olacağız

Işık’ın bu paylaşımına Antalyaspor’un sosyal medya hesabından verilen yanıtta ise konunun gerekli makamlara taşındığı ve düzenlemelerin bir an önce yapılması için kırmızı-beyazlı kulübün takipte olacağı ifade edildi.

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