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Antalya sokaklarında 'Beni Affet' afiş ve yazısı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sokaklara ve bina girişlerindeki fayanslara sprey boyayla yazılan; dükkan camı, elektrik panosu, inşaat duvarlarına asılan 'Beni Affet' afişi dikkat çekti

16 Ocak 2018 15:56

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da sokaklara ve bina girişlerindeki fayanslara sprey boyayla yazılan; dükkan camı, elektrik panosu, inşaat duvarlarına asılan \'Beni Affet\' afişi dikkat çekti.
Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi\'nde bu sabah aynı bölgede birçok yere yapıştırılan \'Beni Affet\', \'Özür Dilerim\' afişleri dikkati çekti. Yerlerde ve fayanslarda da sprey boyayla \'Beni Affet\', \'Beni Affet, Mutlu Olalım\', \'Affet Papatyam\' yazılı olduğu görüldü. Afiş ve yazıların aynı kişi tarafından yapıldığı düşünülürken, çevre esnafı ilanı hoş karşılayabileceklerini, ancak sprey boyayla çevrenin kirletildiğini belirterek \"O affetse de millet seni affetmez\" diye tepki gösterdi.

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