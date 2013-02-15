Antalya sele teslim oldu; 3.5 yaşında bir çocuk kayıp

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar dereye kapılırken, bazı evlerde de su baskınları oluştu.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış Antalya'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Hurma Mahallesi'ndeki Sarısu deresinin taşması sonucu iki otomobil, suya kapıldı. Otomobilde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Suya kapılan 07 BGL 99 plakalı aracın sürücüsü Burhan Fidan, derenin üzerindeki köprüden geçmek istedikleri sırada suyun bir anda yükseldiğini fark ettiğini söyledi. Bu sırada otomobilden çıkarak kaçtığını belirten Fidan, otomobilinin ise suya kapıldığını kaydetti.

Bir başka otomobilin daha suya kapıldığını fark ettiklerini dile getiren Fidan, “Üçü kadın dört kişinin araçtan kurtulduğunu ve yardım istediğini gördük. Kadınların bulunduğu bölgeye giderek suların arasından kurtardık. Daha sonra olay yerine gelen ambulans kadınları götürdü” dedi.

3.5 yaşında bir çocuk kayıp

Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren, kendilerine ulaşan bilgiye göre 4 kişilik bir ailenin araçlarıyla birlikte Sarısu deresinde sele kapıldığını söyledi.

Eren, sele kapılan aileyi çevredeki taksicilerin kurtarmayı başardığını belirterek, “Anne, baba ve iki çocuktan oluşan bir aile Sarısu Deresi'nde suya kapılınca, taksiciler ilk müdahaleyi yapıyor. Anne-baba ve bir çocuğu kurtarıyor. Ancak 3,5 yaşındaki Emine Irmak Reyhaniye isimli çocuk ise kayıp. Bütün ekipler orada gerekli aramalara devam ediyor. Şuana kadar kesin sonuç alınamadı. Aile ise hastanede tedaviye alındı” dedi.

Sel sularına kapılarak kaybolan Emine Irmak Reyhaniye için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) seferber oldu. Dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri de botlarla arama çalışması yapıyor. Ayrıca kurtarma ekipleri Sarısu Deresi boyunca arama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Araçlar mahsur kaldı su bastı

Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde de su birikintileri oluştu ve araçlar mahsur kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Araçlarda ve evlerinde mahsur kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan su taşkınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşların yanlarına botlarla gelen itfaiye ekiplerinin yardım taleplerini kabul etmediği görüldü.

Tüm ekipler görev başında

Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, özellikle Liman mahallesi, Hurma mahallesi ve Sarısu mevkisinde su taşkınları olduğunu söyledi.

Evlerde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtardıklarını dile getiren Pehlivan, “Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır. Yağış sabah saatlerine kadar devam edecek. Biz de önlemlerimizi almış bulunmaktayız” dedi.