Antalya Saklıkent'e ilk kar yağdı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi\'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kış aylarında yerli yabancı kayak tutkunlarının buluştuğu Saklıkent Kayak Merkezi\'ne ilk kar düştü. Yağan ilk kar, kayak merkezi yönetimini sevindirdi. İlk karın kayak yapmaya müsait olmadığını hatırlatan merkezin işletmecisi Cuma Özaydın, sezonun birkaç hafta içinde açılmasını beklediklerini söyledi. Kar yağışının bir iki gün daha devam etmesi durumunda pistlerde sıkılaştırma çalışmalarının yapılacağını belirten Özaydın, \"Sezonun yılbaşına kadar açılmasını bekliyoruz. Kar yukarılarda daha yoğun ama merkeze yaklaştıkça seyrekleşiyor. Yakın zamanda tamamen beyaz örtü ile kaplanır\" dedi.



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