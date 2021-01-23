Antalya'nın ilk 5 yıldızlı oteli Talya yeniden inşa ediliyor

1975 yılında açılan Antalya’nın ilk 5 yıldızlı oteli Divan Talya yeniden inşa ediliyor. Koç Holding iştiraki Marmaris Altınyunus, faaliyeti 8 yıl önce durdurulan oteli 50 milyon dolar yatırımla yeniden inşa etme kararı aldı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Divan Talya Oteli’nin yeniden yapımı için resmi makamlardan alınması gerekli yıkım ve inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm idari ve tüzel kişiler ile ilgili süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına, bu çalışmalar doğrultusunda kamu kurum kuruluşları ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildiği bildirilidi.

Açıklamada yatırımın 3 yıl içerisinde bitirilmesinin ve toplam yatırımların yaklaşık yüzde 40’ının sermaye artırımı ile finanse edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Vehbi Koç'un vefat ettiği otel...

Divan Talya, Koç ailesi için de ayrı bir öneme sahip. Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç, 25 Şubat 1996 yılında, 95 yaşında Divan Talya’nın 609 numaralı odasında hayata veda etmişti. Turizmajansı'nın haberine göre o günden bu yana merhum Koç’un kullandığı oda kapalı tutulurken, Vehbi Koç’un büstü otelde asansörlerin hemen yanına yerleştirildi. Talya Otel, Mayıs 2013'te kapatılmıştı. 204 odalı otelin kapanışı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında dönemin Divan Grubu Genel Müdür Yardımcısı Faik Öztunç, "Bu bir veda değil, devre arası" demişti. Öztunç, Koç Topluluğu’na ait otelin, yenilenme süreci içine girdiğini söylemişti.