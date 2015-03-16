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Yaşam

Antalya Müftüsü: Eşcinseller hacca gidebilir

Antalya Müftüsü Orman Artan, 2015 yılı hac kayıtları hakkında bilgi verdi

16 Mart 2015 18:54

Antalya Müftüsü Orman Artan, 2015 yılı hac kayıtları hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısında bir gazetecinin "Eşcinseller Hacca gidebilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Böyle durumlarda kişinin Müslüman olmasına bakılır. Kendilerinin bir hatası kusuru veya herhangi bir şekilde tercihi varsa onlar Allah ile kendi aralarında olan durumdur. Gitmesinde bir mahzuru yok" dedi.

Antalya Müftüsü Orman Artan, 2015 yılı hac kayıtları hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Müftülük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Artan, hac kesin kayıtlarının 16-27 Mart tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. 

Artan, bir gazetecinin "Eşcinseller Hacca gidebilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Böyle durumlarda kişinin Müslüman olmasına bakılır. Müslüman olarak İslamın 5 şartından birisi nedir? Namaz kılmak, zekat vermek, Hacca gitmek, oruç tutmak, Kelime-i Şehadet getirmek. Her Müslümanın üzerine farz olan görevlerdir. Bunların da bir şartı var. Hacca gidip geldiğinde yol ücretini karşılayacak. Gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlayacak paraya sahip olan kimselerin Hacca gitmesi gerekir. Bu şartları taşıyan bir kimse o ismini zikrettiğiniz şekliyle kadın olsun erkek olsun veya genç veya ihtiyar olsun, herkes Hacca gidip görevini yapabilir. Diğer yönlerden kendilerinin bir hatası kusuru veya herhangi bir şekilde tercihi varsa onlar Allah ile kendi aralarında olan durumdur. Gitmesinde bir mahzuru yok kimsenin. Bilemeyiz ki herkesi Hacca giderken" diye cevap verdi.

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