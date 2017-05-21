Antalya ile Miami kardeş şehir oluyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kardeş şehir protokolü imzalamak üzere, yarın ABD'nin Miami kentine gidecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya-Miami kardeş şehir projesinin, her iki kentin meclisleri tarafından kabul edildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede Türel'in, Miami Belediye Başkanı Tomas Regalado'nun davetiyle Miami'ye gideceği belirtildi.

Antalya-Miami kardeş şehir anlaşması imza töreninin, 23 Mayıs Salı günü Miami Belediyesinde gerçekleştirileceği, anlaşmaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Miami Belediye Başkanı Tomas Regalado'nun imza koyacağı ifade edildi.

Başkan Türel'in, ABD'de, Antalyaspor Koleji projesiyle ilgili ziyaretlerde de bulunacağı bildirildi. 24 Mayıs Perşembe günü Florida'nın Bradenton kentine geçecek Türel'in, dünyanın en iyi spor akademilerinden biri olan IMG Academy'de de incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Amaç, iki şehrin ticaretinin geliştirilmesi

ABD'nin turizm merkezi Miami ile Türkiye'nin turizm merkezi Antalya arasında imzalanacak kardeş şehir anlaşmasının, şehirler arasında ticaret, turizm, eğitim ve kültürel ilişkilerin gelişmesine, her iki ülkenin ve şehrin tanıtımına, iki kentte yaşayan halklar arasında karşılıklı anlayış, saygı ve dostluğun gelişmesine, iki kentin ekonomik refahının ilerletilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Birçok ortak noktası bulunan iki turizm kentinin sinerjisinin birleşmesiyle, dinamik bir kardeş şehir ilişkisi yürütülmesi hedefleniyor.