-Antalya ikinci el konut ve kira artışında lider İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - İkinci el ve yeni konutlara yönelik hazırlanan emlak endekslerinin 2011 Aralık ayı raporunda ikinci el konut satış fiyatı ve kira artışında lider Antalya oldu. Yapılan açıklamaya göre Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ndeki ikinci el ve yeni konutlara yönelik hazırlanan emlak endekslerinin 2011 Aralık ayı raporu yayınlandı. Rapora göre Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,89, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,77 oranında artış gerçekleşti. Antalya, bir önceki aya göre metrekare başına yüzde 1,27'lik değer artışıyla Aralık 2011'de ikinci el konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönem içinde metrekare başına ikinci el konut satış fiyatları, İzmir’de yüzde 1,14, İstanbul'da yüzde 1,08, Adana'da yüzde 0,93 ve Ankara'da yüzde 0,55 oranında arttı. Kocaeli'de metrekare başına konut satış fiyatları değişmezken, Bursa'da ise yüzde 0,11 oranında azaldı. Aralık ayında metrekare başına konut kiralarının en fazla yükseldiği il, yüzde 1,69 artışla yine Antalya oldu. Aynı dönem içinde konut kira değerleri Adana'da yüzde 1,54, İstanbul'da yüzde 1,09, Kocaeli'de yüzde 0,45 ve İzmir'de yüzde 0,39 oranında arttı. Bursa'da ise metrekare başına konut kira değerleri yüzde 0,65 oranında azaldı. Yeni konut fiyatları ise geçen ay bir önceki aya göre yüzde 0,78 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,88 oranında yükseldi. Geçtiğimiz ay satış fiyatları bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde yüzde 0,78, 2+1 daire tipinde yüzde 0,84, 3+1 daire tipinde yüzde 1,06 ve 4+1 daire tipinde ise yüzde 0,74 oranında arttı. Aralık ayında yeni konut satış fiyatları bir önceki aya göre, 51-75 metrekare konutlarda yüzde 0,80, 76-100 metrekare konutlarda yüzde 0,72, 101-125 metrekare konutlarda yüzde 1,30, 126-150 metrekare konutlarda yüzde 1,07, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 0,97 oranında arttı.