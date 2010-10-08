-ANTALYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Antalya'nın kent merkezi ve bazı ilçelerinde bu gece kuvvetli yağışla birlikte su baskını, ani sel ve yıldırım düşmesi beklendiği bildirildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, kent merkezi ile Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde bu gece saat 22.55 ile 01.30 arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmin edildiği belirtildi. Bu yerlerde kuvvetli yağış ile birlikte su baskını, ani sel ve yıldırım düşmesi riski bulunduğu kaydedildi.