Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

ANTALYA, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4\'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya\'da devam eden yağışın, bu gece saatlerinde şiddetini artıracağını belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4\'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya\'da devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, merkez ve batı ilçeleri Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer\'de gece saatlerine kadar çok kuvvetli olacağı, metrekareye 51- 75 kilogram yağış düşeceği belirtildi. Meteorolojik uyarıda, doğu ilçeleri Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa\'da ise yağışın 28 Kasım Salı günü akşam saatlerine kadar şiddetli devam edeceği, metrekareye 75 ile 100 kilogram arası yağış düşeceği vurgulandı. Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği kaydedildi.