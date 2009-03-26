Antalya halkı Şahin’e travestilerden yakındı

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, seçim çalışmaları çerçevesinde Antalya'da Yüzüncü Yıl Caddesi'nde esnaf, taksici ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.



Bakan Şahin'e ziyaretleri sırasında AK Parti Antalya büyükşehir belediye başkan adayı Menderes Türel ve Muratpaşa belediye başkan adayı Orhan Tolunay eşlik etti.



Bakan Şahin, ziyaretleri sırasında bir eczaneden şampuan satın aldı. Eczacıya 100 TL uzatan Şahin, paranın buruşmuş olduğunu görünce "Hakkımda Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'dan işlem yapılacak" diye espri yaptı.



Caddedeki bir restorana da giren Bakan Şahin, bıçakla dönerden parçalar kesmeye çalıştı. Bıçağın kesmediğini söyleyen Şahin, iş yeri çalışanının "Kesmez" demesi üzerine "Anladım, alışveriş yapmamı istiyorsun" dedi. Kestiği tavuk parçalarından sandviç hazırlatan Şahin ödeme yapmak isteyince çalışan "Ödeme vatandaş gibi mi olsun?" diye sordu. Ödemeyi "vatandaş gibi" yapmak isteyen Şahin, çalışana 2 TL ödedi ve sandviçi yolda bir vatandaşa vereceğini söyledi.



Yüzüncü Yıl Caddesi'ndeki PTT Bank şubesini de ziyaret eden Adalet Bakanı Bakan Şahin, buradaki görevlilere "Havale geçirenlere de yardımcı oluyor musunuz?" diye şaka yaptı. Şahin, daha sonra, yanındaki gazetecilere "Benim yanımda basın mensuplarından havale geçirenler oluyor" dedi.



Mehmet Ali Şahin, Pirireis Taksi Durağı'nda bir süre oturarak taksicilerin sorunlarını dinledi.



Taksicilerin saat 20.00'den sonra caddeye travestilerin çıktığını söylemesi üzerine Şahin, "Hadi ya burada mı var?" diye sordu.



Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan'ı cep telefonundan arayan Şahin, sorunu çözmeye söz verdi.



Muratpaşa belediye başkan adayı Tolunay'ın "AB uyum yasaları çerçevesinde vatandaş 'Ben burada bekliyorum' dediğinde karışamıyorsunuz" demesi üzerine Şahin, "AB kokoreçe karıştı, bu işe karışmasın" diye konuştu.



Bakan Şahin'e sarılarak ağladı



Gezisi sırasında Bakan Şahin'in yanına gelen 71 yaşındaki Meryem Ekin, ekonomik durumunun iyi olmadığını, yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bakan Şahin'e sarılarak bir süre ağlayan Ekin, çamaşır makinesi ve buzdolabı olmadığını belirtti.



Kendisine çamaşır makinesi vermesi için şarkıcı Seda Sayan'a da ulaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirten Ekin, "Sen benden küçük müsün büyük müsün bilmiyorum. Ben 71 yaşındayım. Bana yardım edin" diye konuştu.



Bakan Şahin, kadına yardım sözü verdi.



Engellilerle ilgili şikâyet



Ziyaretleri sırasında Tülin Demirgüneş ve tekerlekli sandalyedeki babası Mustafa Demirgüneş, Bakan Şahin'i durdurarak, kaldırımların engelliler için uygun olmadığını söyledi.



Özellikle yeniden düzenlenen Atatürk Parkı'nda engellilerin düşünülmediğini iddia eden Demirgüneş, belediye başkanlarının bu konuya çözüm bulmalarını istedi.



Bakan Şahin, bu konuda yasalar olduğunu ancak uygulamada sorun yaşandığını belirtti.



Şahin, öğle arasında bir restoranda yemek yiyen öğrencilerle de sohbet etti. Şahin, gitar çalan 12 yaşındaki Ozan Oğuzhanoğlu'nu dinledikten sonra gitarını imzaladı.



Yolda karşılaştığı Avusturyalı turistlerle hatıra fotoğrafı çektiren Adalet Bakanı Şahin, Almanca sohbet etti.



(AA)