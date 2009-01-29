Antalya fırtınayla savruldu

Antalya’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle bir kişi öldü, bir gemi karaya oturdu.



Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sert rüzgar, fırtınaya dönüştü. Denizde kaybolan gencin cesedi sahile vurdu, fırtınanın etkisiyle bir yük gemisi sürüklenerek karaya oturdu, Antalya-Korkuteli Yolu 15'inci kilometresinde meydana gelen heyelan ve şiddetli yağış nedeniyle yol 3 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Yağışla birlikte yolun dışına kayan araçları itfaiye ekibi kurtardı.



Antalya'da dün akşam saatlerinde sağanak yağış ve şiddetini artırarak saatteki hızı zaman zaman 103 kilometreyi ulaşan fırtına yaşamı felç etti. Yağış ve fırtına özellikle sahil kesimi vurdu. Konyaaltı’nda fırtına nedeniyle ağaçlar köklerinden söküldü, bazı işyerlerinin tabelaları ile evlerinde çatılarında bulunan birçok güneş enerjisi panelleri de çevreye savruldu. Onlarca araç da, sular altında kalan cadde ve sokaklarda mahsur kaldı. Elektrik tellerinde oluşan hasar nedeniyle kentte bazı bölgelerde ise zaman zaman kesinti yaşandı.



Bir genç dalga kurbanı



Konyaaltı Sahili'nde arkadaşı Mutlu Taçbaş ile birlikte gezen Özhan Öz (26), fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalara kapılarak denize sürüklendi. Bir anda gözden kaybolan gencin kurtarılması için deniz polisi harekete geçti. Botlarla sahilin açığında yapılan aramada sonuç alınamadı. Öz'ün cesedi sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından sahilde farkedildi. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ve Öz'ün yakınları kimlik tespitinin ardından bazı incelemelerde bulundu. Soğuk nedeniyle morardığı belirtilen Öz'ün cesedi cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bekar olduğu ve barmenlik yaptığı belirtilen Özhan Öz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Gemi karaya oturdu



Şiddetli fırtına Antalya Serbest Bölge Limanı'nda etkili oldu. İngiliz ‘Elisa Z Kıng Stown' adlı kuru yük gemisi halatlarının kopması sonucu balıkçı teknelerinin bulunduğu kısma sürüklendi. Bir bölümü karaya oturan ve hareket edemeyen gemi, 3 ayrı römorkörün 1 saatlik çalışması ardından kurtarıldı. Limandaki diğer gemilerinde tehlikeye girmesi nedeniyle gemi personeli güvenlik tedbirleri aldı.



Araçlar su altında



Konyaaltı Sahili'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna ait doldurma tesisi sular altında kaldı. Tesiste bulunan petrol yüklü tankerler dışarı çıkartılırken birkaç otomobil mahsur kaldı. Antalya- Kemer karayolunun bir bölümünü trafiğe kapatan polis, yağışın azalması ardından yolu tekrar trafiğe açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezindeki birçok ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrilerek zarar verdi.



Su baskınları



Şehir merkezinde, Sarısu ve Liman mahalleri ile merkeze bağlı Hacısekiler köyünde su baskını yaşandı.



Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gece boyunca su baskınları yaşanan evlere müdahale ederken TEDAŞ ekipleri de kopan elektrik tellerinin onarımıyla uğraştı. Şehir merkezinde bazı ağaçlar, otobüs ve reklam panoları devrildi. Konyaaltı sahilindeki Akdeniz Bulvarı'nın Kemer-Antalya yönünde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.



Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi yetkilileri, metrekareye 27 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Yetkililer, Antalya ve çevresinde bugün de yağış beklendiğini ancak fırtına beklentisi olmadığını kaydetti.



Kemer’de sel alârmı



Kemer İlçesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağmur nedeniyle caddelerde biriken yağmur suları trafiği aksatırken, Aslanbucak Mahallesi'nde yeni yapılan garajın önünde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde biriken su nedeniyle çok sayıda otomobil yolda kaldı. Antalya- Kemer karayolunda yola düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle araçlar zor anlar yaşarken, sabah saatlerinden itibaren yolda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Belediye yetkilileri, rögarların tıkanmaması için tedbir aldı, trafik ekipleri de trafiğin güvenli akışını sağlamaya çalışıyor.



2003 yılında ilçede bulunan Ağva deresinin taşması sonucu sel felaketi yaşanmış, çok miktarda hasar meydana gelmişti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ağva deresinde yükselen su seviyesini kontrol ederek ilgili birimlere sürekli bilgi veriyor.



Adana’da dolu



Adana'da sağanak yağışla birlikte dolu da etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan yağışla birlikte yoğun dolu yağışı trafikte aksamalara neden oldu. İşe yaya olarak giden bazı vatandaşlar, dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.

