Antalya Film Forum'da kazananlar belli oldu

ANTALYA, (DHA)- BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde, 500\'e yakın dünya ve Türk sinema endüstrisinin ustalarını bir araya getiren \'Antalya Film Forum\'da ödüller sahiplerini buldu.

Antalya Kültür Merkezi\'ndeki ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel, Antalya\'yı dünya sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek ve festivali dünyanın en önemli festivallerinden biri yapmak amacıyla düzenlenen Antalya Film Forum\'un, bu yıl da dünya ve Türk sinema endüstrisinin ustalarını bir araya getirdiğini söyledi. Başkan Türel, \"En büyük maddi desteği verdiğimiz Forum, festivalimizin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Avrupa\'daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline gelen ve geçen 3 yıl içerisinde dünya prömiyerlerini saygın festivallerde yapan pek çok projeye destek olan Antalya Film Forum, bu yıl 500\'e yakın alanında uzman uluslararası sinema profesyonelini, Türkiye\'deki sinema profesyonelleriyle buluşturdu. Birçok iş ortaklığına imza atıldı\" diye konuştu.

Toplam 48 yapıtın yarıştığı Forum\'un direktörü Zeynep Atakan ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Çok heyecanlıyım. 4.\'üncü yılın bittiğine inanamıyorum. Günlerin nasıl geçtiğine inanamıyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Çok güzel bir süreçti, gelen her proje çok güzeldi\" dedi. Forum\'un kazananları ise şöyle:

1) Kısa Film Work in ProgressPlat. (Özel Ödül)

Kısa Film MOJO FX Post Prodüksiyon Ödülü; Sonsuz- Yönetmen: Murat Çetinkaya/ Yapımcı: Dilek Aydın, Erkal Taşkın

2) Kısa Film Work in ProgressPlat. (Özel Ödül)

Karga7 Post Prodüksiyon ve Renklendirme Ödülü; Sana İnanmıyorum Ama Yer Çekimi Var- Yönetmen: Umut Subaşı/ Yapımcı: Cemre Erül

3) Kısa Film Work in Progress Platformu

Kısa Film Work in Progress Platform Ödülü; Hit Me Baby- Yönetmen: Semih Gülen/Yapımcı: Ozan Yoleri

4) Yapımcısını Arayan Projeler Platformu

RTNT Yapım Danışmanlığı Ödülü; Beyaz Ekmek- Yönetmen/Yapımcı: Murat Eroğlu/

5) Yapımcısını Arayan Projeler Platformu

Mansiyon Ödülü; Vefa- Senarist: Zeliha Doğan, Simru Hazal Civan

6) Yapımcısını Arayan Projeler Platformu (2 Ödül)

Yapımcısını Arayan Projeler Platformu Ödülü;

Madam X- Yönetmen: ElsaGinoux

Dönmez- Senarist: Tuğçe Aydın

60 Gün- Senarist: İsmail Doruk

7) Antalya Film Destek Fonu

Antalya Film Destek Fonu Ödülü; Av-Senarist: Emre Akay, Deniz Cuylan/ Yönetmen: Emre Akay

Yapımcı: Tolga Topçu, Diloy Gülün, Emre Akay

8) Belgesel Pitching Platformu (2 Ödül)

Belgesel Pitching Platformu Ödülü; 12 Yıl Sonra- Yönetmen: Tayfur Aydın/ Yapımcı: Mevlüt Akkaya

Mimaroğlu- Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu/Yapımcı: Esin Uslu, Dilek Aydın

9) Kurmaca Pitching Platformu (Özel Ödül)

Villa Kult Kültürel Rezidans Ödülü; Küçük Şeyler- Yönetmen: Kıvanç Sezer- Yapımcı: Soner Alper

10) Kurmaca Pitcing Platformu (Özel Ödül);

TRT Proje Geliştirme Ödülü; AF- Yönetmen/Yapımcı: Cem Özay

11) Kurmaca Pitching Platformu (2 Ödül)

Kurmaca Pitching Platformu Ödülü; Bir Nefes Daha- Yönetmen: Nisan Dağ/Yapımcı: Müge Özen, JessicaCaldwell

Mülksüzler- Yönetmen: Halit Eke/Yapımcı: Ziya Cemre Kutluay

12) Work in Progress Platformu (Özel Ödül)

ChantierFilms Pazarlama ve Dağıtım Ödülü; Kardeşler- Yönetmen: Ömür Atay/ Yapımcı: Funda Ödemiş

13) Work in Progress Platformu (Özel Ödül);

MOJO FX Post Prodüksiyon Ödülü- Ödülü Veren: Zeynep Atakan

Borç- Yönetmen - Yapımcı : Vuslat Saraçoğlu

14) Work in Progress Platformu

Work in Progress Platformu Mansiyon Ödülü; Son Çıkış/ Yönetmen: Ramin Matin- Yapımcı: Oğuz Kaynak, Emine Yıldırım

15) Work in Progress Platformu

Work in Progress Platformu Ödülü; Güven- Yönetmen: Sefa Öztürk Çolak/ Yapımcı: Serkan Acar, Dilek Aydın.



