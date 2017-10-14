Antalya Film Festivali'nde 4 isme onur ödülü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- BU yıl 54\'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde, Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır ve Erkan Aktaş\'a \'Onur ödülü\' verilecek.

Antalya\'da 21-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde, Türk sinemasının emektar isimlerine onur ödülleri verilecek. Ödüller, 30 yıldır sinema ve televizyon dünyasına unutulmaz eserler kazandıran ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav\'a, Türk sinemasının bir dönem \'Vamp kadını\' olarak bilinen ve 367 filmde rol almış usta oyuncu Suzan Avcı, 1973 yılında \'Sinema Güzeli\' seçilmesiyle başladığı sinema kariyerini 90\'ın üzerinde filmle taçlandıran usta oyuncu Necla Nazır\'a ve beyaz perdenin emektar ismi Erkan Aktaş\'a verilecek.

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