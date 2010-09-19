-ANTALYA EVİNDE GALİP ANTALYA (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ikinci yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçti. 49. dakikada Alexandre Amissulashvile'nin şık topuk pasında topla buluşan Santana, kaleci Sammy ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda Antalyaspor kalecisi Sammy topa sahip olmayı başardı. 53. dakikada Necati Ateş orta alandan kazandığı topu Kayserispor ceza alanına kadar sürdü ve topu sağındaki Kerem'e aktardı. Kerem rakibini çalımladıktan sonra topu daha müsait durumdaki arkadaşlarına aktarmak yerine dar bir açıdan Kayserispor kalesine gönderdi. Kaleci Souleymanou topu kornere çeldi. 59. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Sedat, Necati Ateş ile verkaça girdi. Topa son olarak sahip olan Sedat, güzel bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Top, kaleci Souleymanou'nun müdahalesine rağmen filelerle kucaklaştı: 2-1. 73. dakikada hakem Fırat Aydınus yeniden sıcak nedeniyle su molası verdi. 84. dakikada Kayserisporlu Abdülkadir'in Antalyaspor ceza alanı dışından sert vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. Maçın uzatma dakikalarında Antalyaspor'un atakları başka gol getirmedi ve maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Antalyaspor Mardan Hakemler: Fırat Aydınus xx, Baki Tuncay Akın xxx, Ali Saygın Ögel xxx Medical Park Antalyaspor: Sammy xxx, Kerem xx, Erkan xx, Uğur İnceman xx (Dk. 83 Ertuğrul xx), Necati Ateş xxx, Sedat xxx, Deniz xxx, Radeljic xxx, Sergey Pacome xx (Dk. 64 Veysel xx), Yenal xx, Tita xxx (Dk. 90 Proment x) Kayserispor: Souleymanou xx, Hasan Ali xx, Serdar xx, Alexandre Amissulashvile xx, Ufuk Selim xx (Dk. 76 Abdülkadir xx), Troisi xxx (Dk. 76 Ömer Hasan xx), Zaleyeta xx, Mehmet Eren xx, Santana xx, Moritz x (Dk. 61 Furkan xx), Önder Turacı xx Goller: Dk. 15 Sergey Pacome, Dk. 59 Sedat (Antalyaspor), Dk. 43 Zaleyeta (Kayserispor) Sarı Kartlar: Dk. 30 Erkan, Dk. 41 Radeljic, Dk. 45 Uğur İnceman, Dk. 66 Tita (Antalyaspor), Dk. 61 Zaleyeta, Dk. 62 Furkan (Kayserispor)