Antalya'da zabıtalar seyyar satıcıyı darp etti!

Antalya'da, zabıtanın bir seyyar satıcıyı darp etti. Darp etme anını bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti. ile kaydedildi. Görüntülerde, zabıta ekiplerinin iş yerinin camına yasladıkları satıcıya kafa attığı görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyyar tezgahında meyve satan bir kişi ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Kalabalık zabıta grubu, bir süre sonra seyyar satıcıyı darp etmeye başladı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Görüntülerde kalabalık zabıta grubunun satıcıyı iterek götürdüğü ve ardından işyerinin camına hızla ittirdiği görülüyor.

İşyerinin camına yaslanan satıcıya, zabıta ekibinden bir kişinin darp ettiği anlar kaydedildi. Darp edilen satıcının bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırıldığı görüntülere yer aldı. (DHA)