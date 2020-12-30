Antalya'da yılbaşı gecesi turistlere kısıtlama

Antalya'da 'yabancı turistlere yönelik yılbaşı gecesi önlemleri' getirildi.

Antalya Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye'de bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler içinde kısıtlama getirildiği duyuruldu.

Açıklamada " Turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda aşağıda belirtilen cadde, meydan ve alanlara 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 01 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar yabancı turistler de dâhil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılmıştır. " denildi.

Valilik kararıyla Kemer ve Manavgat ilçelerinin de içinde bulunduğu sınırlama getirilen cadde, meydan ve alanlar şu şekilde açıklandı:

Muratpaşa İlçesi: Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Yol, Atatürk Caddesi, Saat Kulesi ve çevresi, Sahil Antalya Yaşam Parkı (Beach Park), Yat Limanı,

Konyaaltı İlçesi: Kent Meydanı, Liman Dostluk Parkı,

Alanya İlçesi: Atatürk Meydanı, İskele Şelale önü, Mahmutlar Atatürk Caddesi, Mahmutlar Barbaros Caddesi

Kemer İlçesi: Cumhuriyet Meydanı, Liman Caddesi

Manavgat İlçesi: Side Mahallesi Liman Meydanı (İHA)