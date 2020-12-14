Antalya'da yaklaşık 2 bin çam ağacı 80 yaşında denilerek kesildi

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün, Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı mevkiinde, 2 bin adet çam ağacını 80 yaşında diyerek kesmesi tepki çekti. CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, “2 bin civarında çam ağacı katledildi. Bölgenin yeniden ağaçlandırılması için konunun takipçisi olacağız” dedi.

Düzlerçamı mevkiinde, ormanın içerisindeki büyük bir alanda çam ağaçlarının kesildiğine dair haber aldıklarını ifade eden CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, İl Yöneticileri ve Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sözcü'de yer alan habere göre, yaptıkları incelemeler ve yöre halkından alınan bilgiler doğrultusunda basına ve kamuoyuna yazılı açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nusret Bayar, yaklaşık 2 bin adet çam ağacının katliama kurban gittiğini ifade etti.

Bölge halkı, ağaçların 1972-1978 yılları arasında dikildiğini söylüyor

Bayar, “Düzlerçamı mevkiinde çam ağaçlarının kesildiğine dair bir ihbar alarak, İl Yöneticilerimiz ve Döşemealtı İlçe Başkanımız ile birlikte yerinde inceleme yapmak üzere bahse konu olan yere gittik. Gerçekten ormanın büyük bir bölümünde yaklaşık 2 bin çam ağacı kesilmiş. Bilhassa iki gün sokağa çıkma yasağı olan hafta sonunda tam gaz kesim yapıldığını öğrendik. Oradaki vatandaşlardan edindiğimiz bilgiye göre 80 yaşındaki yaşlı ağaçlar kesilip gençleştirme çalışması yapılıyormuş. Orman mühendisi bazı arkadaşların söylemleri bu temelde.

Orada yaşayan köylü vatandaşlarımızdan, yöre halkından aldığımız bilgi ise; 80 sene önce bu bölgede çam ağacı olmadığı, ağaçların 1972-1978 yılları arasında dikildiği, çam ağaçlarının 80 yaşında olmasının imkansız olduğu yönünde. Ülkemizde yağmur yağmıyor diye yağmur dualarına çıkılırken, barajlarda su oranı yok denecek kadar azalmışken böylesi bir orman katliamı ne kadar doğrudur? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Taş ocakları yüzünden Kırkgöz su kaynağı kuruyor. Yeraltı suları 250-300 metreye çekilmiş durumda. Bu ağaç kesimleri, zaten tehlikede olan su kaynaklarını bitirecektir. Düzlerçamı ormanının yarısı bu kesimler sonucu bitecektir. Geriye kalanlar bu kesimler devam ettiği sürece birkaç seneye kalmaz yok olur gider” şeklinde konuştu.

“Yapılaşmaya izin vermeyeceğiz”

Kesilen ağaçların olduğu alanın imara açılması durumunda doğayı korumak adına mücadele vereceklerini söyleyen Bayar açıklamasının devamında, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu olayın takipçisi olacağız. Madem gençleştirme yapılıyor, bu alanın kontrolünü devamlı yaparak yeni fidanların dikilip dikilmediğini takip edeceğiz. En büyük korkumuz; geldikleri günden beri ülkenin taşını, toprağını rant olarak gören AKP zihniyetinin bu alanı daha sonra imara açmasıdır.

Kısa bir zaman sonra yeni fidanlar dikilip, buradaki alan tekrar orman haline döndürülürse, çalışan emek harcayanlara teşekkür ederiz. Eğer yeni fidanlar dikilmezse, şüphelerimizde haklı olduğumuzu düşünerek bu alanı korumak adına var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ranta, talana, doğanın katliamına her koşulda dur dedik, yine dur diyeceğiz” ifadelerine yer verdi.