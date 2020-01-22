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Antalya'da TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu'na ait iş merkezinin çatı katında yangın

İş merkezinin eski Antalyaspor başkanlarından Hasan Akıncıoğlu'na ait olduğu öğrenildi

22 Ocak 2020 11:48

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni, inceleme sonucu belirlenecek.

Antalya'da, yangının çıktığı iş merkezindeki çatı katında bulunan ofisin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi olan, eski Antalyaspor başkanlarından iş insanı Hasan Akıncıoğlu'na ait olduğu öğrenildi.

Hasan Akıncıoğlu, ofisi aktif olarak kullandığını belirterek, yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. Akıncıoğlu, ofiste yangın sırasında kimsenin olmadığını dile getirerek, "Ne kadarlık zararım var, henüz tespit edemedim. Soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Ben de henüz ofise çıkıp, bakmış değilim; ama zararım büyük" dedi.

 

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