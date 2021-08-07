Antalya'da orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan 66 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Antalya'da Manavgat ilçesi ile Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili paylaşım yapan 66 kişi savcılığa bildirildi.

Ankara başsavcılığı, iki gün önce sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili 'Help Turkey' (Türkiye'ye Yardım Edin) etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil ettiği iddia edilen paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. Aynı gün Muğla'nın Marmaris ilçesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi" demişti.