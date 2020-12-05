Antalya'da Koronavirüs önlemi: 65 yaş üstü ve 20 yaş altının ulaşım kartları kullanıma kapatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi pazartesi gününden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların ulaşım kartlarını kullanıma kapatacak.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının yayılımını en aza indirmek ve etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların Antalya Kartlarını 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren kullanıma kapatacak.

Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı bireylerin de karar doğrultusunda gerekli önlem ve tedbirleri alarak toplu ulaşım çalışanlarına da destek olmalarını istedi.