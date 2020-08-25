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Antalya'da köpük partileri yasaklandı

25 Ağustos 2020 18:19

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yat ve teknelerde düzenlenen köpük partisi, duman, sis ve renkli toz gibi şeylerle yapılan eğlence partileri, Koronavirüs'ün bulaşmasına zemin hazırladığı, bu eğlencelerde maske kullanılmaması ve genel hijyen kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle yasaklandı.

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