Antalya’da iki kaymakam hakkında “görevi kötüye kullanma” soruşturması

Antalya’nın Akseki Kaymakamlığı’na bağlı Akseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın hesaplarında usulsüz harcama yapmakla suçlanan iki kaymakam hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Cumhuriye'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Antalya’nın Akseki Kaymakamlığı’na bağlı Akseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hakkında bir yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında vakfın eski müdürü Abdullah Çatlı tutuklandı. “Usulsüz harcama”, “dolandırıcılık” ve “evrakta sahtecilik” suçlarının yöneltildiği Çatlı hakkında dava açıldı. Eski müdür Abdullah Çatlı’nın vakfın harcamalarına ilişkin tuttuğu ajandası ise soruşturmanın kaymakamlara uzanmasına neden oldu.

Ayrıca Çatlı, Antalya Valiliği’ne ve Cumhurbaşkanlığı’na başvurarak, vakfın hesabından yapılan tüm ödemeleri 2015-2019 yılları arasında ilçede görev yapan kaymakam Murat Beşikçi ve Muhammed Emin Nasır’ın talimatı ile gerçekleştirdiğini belirterek kaymakamların vakfın hesabından kişisel harcama yaptığını öne sürdü.

Kaymakamların vakfın hesabından çekilen parayı yoksullara dağıtıyormuş gibi gösterdikleri, vakıf parası ile 100 bin liraya Volkswagen Amarok cip aldıkları, bu aracın tamir masrafı ile radar cezalarını vakfa ödettirdikleri, vakfın parası ile 4 bin 500 liraya drone aldıklarını, ev harcamalarından temizlikçi masraflarına kadar vakfın hesabından karşıladıkları iddia ediliyor.

Kaymakamlar hakkında soruşturma izni veren Konya Bölge İdare Mahkemesi kararında ise “Soruşturma izni verilmesi için yeterince emare var” denildi.

İki kaymakam hakkında soruşturma izni verilmesinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kaymakamlar hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma başlattı. Haklarında soruşturma izni verilen kaymakam Murat Beşikçi şu an Diyarbakır Yenişehir’de, Muhammed Emin Nasır ise Tunceli’nin Pertek ilçesinde görev yapıyor.