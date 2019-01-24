Antalya'da hortum: 1 çocuk hayatını kaybetti, bir üniversite öğrencisi kayıp

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortumda 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, bir üniversite öğrencisi kayboldu, 11 kişi de yaralandı. Hortum, yerleşim yerleri, tarım ve sera alanlarına zarar verdi.

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, devam fırtına ve yağış, kent merkezi ile ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç ve tabela devrildi. Konyaaltı ile Kepez ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı'na ise dev dalgalar ulaştı. Fırtına nedeniyle dev dalgalar, dalgakıranları döverken, turistler de dikkatle izledi. Sahil kenarında bulunan işletmelerin şemsiye ve masaları fırtınada yola savruldu. İlçede Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, su seviyesi artınca yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı'na bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki kreşin ise fırtına nedeniyle çatısı uçtu.

Rüzgarın hızı 100,5 kilometreye ulaştı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde rüzgarın saatteki hızı 100,5 kilometreye kadar ulaştı. Son 24 saatte Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde metrekareye 240 kilogram, Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisine ise 146 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağış ve fırtınanın saat 22.00'ye kadar süreceğini, vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı.

13 yaşındaki Berivan öldü

Fırtınanın etkili olduğu Kumluca'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri, tarım ve sera alanlarının zarar gördüğü belirtildi. Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu. Antalya- Kumluca yolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye Kumluca Belediyesi, itfaiye, 112 ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi.

Finike'de 5 Yaralı

Finike ilçesinde de yaklaşık 15 dakikalık dolu yağışının ardından hortum oluştu. Hortum portakal bahçelerini vurdu.. Bölgede hortum nedeniyle 5 kişinin yaralandığı, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kemer’de hortum park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi'ne uçurdu. Araçtaki Ayla Akın kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaklaşık 5 metreden suya düşen araçta kızı Buse Acar'ın bulunduğunu söyleyen Ayla Akın, gelen sağlık ekipleri tarafından Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kızın bulunması için çalışma başlatıldı

Bu sırada kıyıda görülen otomobilde Buse Acar'ı bulmak için Semih Şahin suya atladı. Aracın içini kontrol eden Semih Şahin, kimse olmadığını gördü. Şahin'in çıkmasından kısa süre sonra da araç suda sürüklenerek, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer Belediyesi ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yağış nedeniyle Kemer Belediyesi ekipleri yollarda çalışma başlattı. Sel felaketi yaşanmaması için önlemler alındı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yayla bölgesindekiler de yağmur nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Devlet hastanesi boşaltıldı

Kemer Devlet Hastanesi, fırtınada zarar gördü. Fırtına nedeniyle hastanenin camlarının büyük bölümü kırıldı. Hastane çatısında bulunan klima dış üniteleri, çatıyla birlikte uçtu. Hastanenin park yerinde bulunan ağaçlar, fırtına nedeniyle yerinden sökülüp otoparktaki araçların üzerine devrildi. Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Çiftçi, "Hastanemizi büyük bir fırtına vurdu. Çok şükür can kaybımız yok. Ancak ciddi derecede maddi kaybımız var. Klima dış ünitelerinin bulunduğu çatıyı fırtına uçurdu. Hastane personelini tahliye ettik. Acil servis dışındaki tüm hizmetler durdu. Yatan hastalarımız 112 ile başka hastanelere sevk edildi. Uzun yıllardır burada görevdeyim. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Hortumda 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, Kemer’de bir üniversite öğrencisi kayboldu, 11 kişi yaralandı” dedi. Karaloğlu, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.