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Antalya'da göçük altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

Madende patlama meydana geldi

01 Aralık 2021 16:09

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 38 yaşındaki işçi Abdullah Utku hayatını kaybetti.

Gazipaşa'ya 30 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeninde saat 11.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçilerden 7 çocuk babası Abdullah Utku, göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Abdullah Utku'nun cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

 

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