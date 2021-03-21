Cezaevinden izinli çıkan erkek, boşanma aşamasında olduğu kadına silahla saldırıda bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan adam, boşanma aşamasındaki eşine silahlı saldırıda bulundu. Olayda kadın ağır yaralandı.

Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana gelen saldırıda, B.D. isimli erkek motosikletle ile seyir halindeki R.D.'yi takibe aldı. Boşanma aşamasında olduğu R.D.'nin bulunduğu motosiklete silahlı saldırıda bulunan erkek, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden R.D.’nin durumunun kritik olduğu, H.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan B.D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

Cezaevinden izinli ayrılmış

Diğer yandan B.D.’nin yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğu ve bir süredir Covid-19 nedeniyle izinli olarak dışarıda bulunduğu belirtildi.