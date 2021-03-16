Antalya'da aile katliamı: Annesini, babasını ve kız kardeşini öldürüp intihar etti

Antalya'da bir evde, 4 kişilik bir aile başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Mustafa Gider’in (40), annesi Gülsen Işık Gider (65), babası Muzaffer Gider (73) ve ablası Gamze Gider'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Dün akşam 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, 3 katlı villada oturan Gider ailesinden haber alamayan bir yakını, endişelenerek villaya geldi. Ailenin yakını, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73), eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Mustafa ve Gamze Gider’i (45) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yapılan incelemede, Mustafa Gider’in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Babanın cesedinin birinci katta, anne ve abla ile Mustafa Gider'in cesetlerinin ise zemin katta olduğu belirtildi.



Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğunu öne sürülen Mustafa Gider’in, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bunduğu ortaya çıktı. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)