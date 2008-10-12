'Antalya Cup' Konyaspor'un



Antalya'da düzenlenen Antalya Cup Futbol Turnuvası'nın finalinde Konyaspor, Bursapor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.



Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı beldesindeki Süral Otel'in sahasında yapılan maça, her iki takım da yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. Konyaspor, maçın ilk yarısını Caner ile Ferdi'nin attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya etkili başlayan Bursaspor, penaltıdan Gökhan ile bulduğu gole rağmen girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.



Turnuvanın diğer maçında ise Denizlispor'u 1-0 yenen Sivasspor, üçüncülüğü elde etti.

