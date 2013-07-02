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Yaşam

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda polis protestosu

Görev yaptığı Kepez İlçesi'nde çok sıkıntı çektiğini, sürekli görev yerinin değiştirildiğini belirten N.Ç., 'İlçede çalışmadığım yer kalmadı. Çeşitli bahanelerle maaşım kesiliyor' dedi

02 Temmuz 2013 15:55

Antalya'da son dönemde Gezi Parkı eylemlerinin adresi olan Cumhuriyet Meydanı'na gelen polis memuru N.Ç., Atatürk Anıtı'na çıkarak sürekli çalışma yerinin değiştirilmesini protesto etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Bülent Tatoğulları'nın haberine göre, anıt üzerinde elinde tabancasıyla çıkan ve alkol almaya başlayan N.Ç., bir süre sonra 155 Polis İmdat hattını arayarak, nöbetçi müdürün Cumhuriyet Meydanı'na gelmesini istedi. N.Ç.'nin bu isteği üzerine telefonla bilgi verilen mesai arkadaşlarıyla bir komiser yardımcısı, meydana geldi. Güvenlik önlemi alan polis, basın mensuplarını yaklaştırmadı. Gazetecilerin uzaktan görüntü aldığını gören N.Ç., "Bu ülkede basın özgürlüğü var. Bırakın buraya gelsin" diyerek yanına çağırdı.

Görev yaptığı Kepez İlçesi'nde çok sıkıntı çektiğini, sürekli görev yerinin değiştirildiğini belirten N.Ç., "İlçede çalışmadığım yer kalmadı. Çeşitli bahanelerle maaşım kesiliyor. En son beni Kepez Polis Merkezi'ne verdiler. Tam bir düğün salonu. Ben burada görev yapmak istemiyorum. Beni Akseki'ye gönderin. Gündoğmuş'a gönderin, yeter ki adam gibi görev yapayım" dedi.
Meslektaşlarının ikna etmeye çalıştığı polis memuru N.Ç., Kepez İlçesi'nden bir müdürün gelmesini istedi. Nöbetçi müdür gelmeyince olay yerine Polis Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kılıç ile İl Başkanı Murat Öz geldi. Tabancasını Murat Öz'e teslim eden N.Ç., kendisini arayan bir müdürle de görüştü. Yaşanan sıkıntıları telefonda anlatan polis memuru, "Bizi bir eşya gibi görmekten vazgeçsinler artık" dedi.

N.Ç., daha sonra mesai arkadaşları tarafından Yenikapı Polis Merkezi'ne götürüldü. Ardından polis merkezine giden Muratpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir de N.Ç. ile görüştü.

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