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Antalya çiçek açtı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TURİZMİN başkenti Antalya'da, ilkbaharla birlikte park ve bahçeler papatya tarlalarına döndü

01 Nisan 2018 13:07

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TURİZMİN başkenti Antalya\'da, ilkbaharla birlikte park ve bahçeler papatya tarlalarına döndü.
Kenti çevreleyen parklarda beyaz ve sarı papatyalar görsel şölen oluşturdu. Kimi yerlerde kır çiçekleri, ağaçlarda ise meyve çiçekleri açtı. Sarı papatyalarla çevrelenen parkların yanı sıra kır çiçekleri de bahçeleri süslemeye başladı. İlkbahar güneşini gören portakal ve turunç ağaçları çiçek açtı. Portakal kokusunun yayıldığı turistik kentte, belediyelerin rengarenk çiçekler kullanarak yaptığı peyzaj çalışmaları da dikkat çekti.
Kentin park ve bahçelerinin çiçeklerle süslenmesini fırsat bilenler, ilkbaharın tadını çıkardı. Yetişkinler papatyalar arasında gazete, kitap ve dergilerini okurken, çocuklar ise güzel havada oynamanın keyfini yaşadı.

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