-ANTALYA BÜYÜKŞEHİR EVİNDE YENDİ ANTALYA (A.A) - 25.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Antalya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Medical Park Trabzonspor'u 93-66 yendi. Mücadeleye iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyespor Gökper, Barış ve James'ın basketleriyle ilk üç dakika içinde 6 sayı farkla (10-4) öne geçti. Medical Park Trabzonspor ise, rakibine Ali, Cakic ve Snow ile karşılık vermeye çalıştı ancak Antalya ekibi ilk periyotu 22-19 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyodunda Antalya Büyükşehir Belediyespor, özellikle savunmada etkili bir oyun sergiledi. hücumda da James, Prince ve Barış ile sayılar bulan Antalya ekibi, bir ara farkı 11 sayıya kadar çıkarmayı başardı (41-30). Medical Park Trabzonspor, Ali ve Cakic ile farkı kapatmaya çalışırken, Antalya Büyükşehir Belediyespor, farkı 13 sayıya çıkarttı ve ilk yarıyı 50-37 üstün kapattı. Karşılaşmanın üçüncü periyodun ilk dakikasında her iki takım da hücumlarından eli boş döndü. Daha sonra Antalya ekibi, James, Muratcan, Prince'nin etkili oyunu ve sayılarıyla farkı 26 sayıya kadar çıkardı (66-40). Rakibine Rasic ve Cakic ile karşılık vermeye çalışan Medical Park Trabzonspor, son periyoda 77-46 geride girdi. Maçın başından bu yana oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyespor, son periyotta da Prince ve Hadi'nin sayılarıyla farkı korudu ve mücadeleden 93-66 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, İsmail Aydın xxx, Turgut Işık xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xxx 11, James xxxx 29, Polat xx 7, Gökper xx 9, Barış xxx 11, Prince xxx 17, Hadi xx 5, Seray x, Engin x 2, Erdinç x, Berkay x 2 Medical Park Trabzonspor: Rasic xx 7, Ali xxx 16, Ersin x, Cakic xx 10, Snow xx 5, İlker xxx 12, Hadi Özdemir xx 4, Caner x 4, Hakan x 4, Serhat xx 4 1. periyot: 22-19 Devre: 50-37 (Antalya Büyükşehir Belediyespor lehine) 3. periyot: 77-46 5 faülle çıkan: 34.12 İlker (Medical Park Trabzonspor)